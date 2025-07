Nuova Audi Q3 e-hybrid | ordini aperti per il nuovo Suv con la spina

La vedremo entro la fine del 2025. La nuova Audi Q3 e-hybrid, variante ibrida plug-in del Suv tedesco, guadagna ben 27 Cv di potenza rispetto al modello uscente e promette un’autonomia in elettrico da record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova Audi Q3 e-hybrid: ordini aperti per il nuovo Suv con la spina

In questa notizia si parla di: audi - hybrid - ordini - aperti

Audi A5 e-hybrid Avant, l'intelligenza piacevole da guidare - La prova della stagion wagon ibrida plug-in disegnata attorno alla sofisticata piattaforma Ppc. Oltre ai consumi ridotti, questo modello è in grado di percorrere più di 100 km a zero emissioni di CO2.

Prova su strada della Audi A5 e-hybrid: l’evoluzione tecnica della media premium - Certo che a volte le case si complicano la vita: se avessero continuato a chiamarla A4 probabilmente il lavoro del marketing e delle vendite Audi sarebbe stato molto semplificato ma… le logiche del branding a volte guidano scelte difficili.

Nuova Audi Q5 e?hybrid: il SUV versatile con lunga autonomia elettrica - Ingolstadt/San?José?Chiapa – 11 giugno 2025. Le versioni plug?in hybrid della Q5 (SUV e Sportback) sono disponibili in due livelli di potenza: 220?kW o 270?kW, con un’autonomia fino a 100?km totalmente elettrici.

Tante migliorie e più sprint • Il frontale rivisto, la plancia ridisegnata e nuovi motori fra cui il 1.6 full hybrid potenziato a 239 CV distinguono l’edizione aggiornata della suv di medie dimensioni Kia Sportage. I nuovi fari, però, sono un po’ troppo esposti #kia #kia Vai su Facebook

Nuova Audi Q3 2025, adesso è anche Plug-in: ordini aperti. Allestimenti e prezzi; Nuova Audi Q3 e-hybrid, aperti gli ordini del suv plug-in premium; Audi Q3 ibrida plug-in, motore e prezzi | .it.

Nuova Audi Q3 e-hybrid, aperti gli ordini del suv plug-in premium - Debutto commerciale per la versione elettrificata della terza generazione con autonomia estesa e ricarica in corrente continua ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Aperti gli ordini per l'ibrida plug-in: ecco quanto costa - 50% Abbonati a Q Premium & Zero Pubblicità per 1 Anno Magazine Quotazioni Usato Listino Audi ha aperto le prevendite della Q3 e- Secondo quattroruote.it