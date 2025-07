Nuova Audi Q3 e-hybrid aperti gli ordini del suv plug-in premium

Audi dĂ ufficialmente il via agli ordini della nuova Q3 e-hybrid, versione plug-in della terza generazione del suo suv compatto. Un debutto atteso per un modello che unisce sportivitĂ , tecnologia di alto livello e mobilitĂ sostenibile. La Q3 e-hybrid è spinta da un powertrain da 272 cavalli, frutto dell’abbinamento tra il motore 1.5 TFSI e un’ unitĂ elettrica, capace di accelerare da 0 a 100 kmh in 6,8 secondi. A convincere è soprattutto l’ autonomia in elettrico: fino a 119 km WLTP, un record per la categoria plug-in. Altra caratteristica distintiva è la ricarica in corrente continua fino a 50 kW: il passaggio dal 10% all’80% della batteria richiede meno di 30 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova Audi Q3 e-hybrid, aperti gli ordini del suv plug-in premium

In questa notizia si parla di: hybrid - audi - ordini - plug

Audi A5 e-hybrid Avant, l'intelligenza piacevole da guidare - La prova della stagion wagon ibrida plug-in disegnata attorno alla sofisticata piattaforma Ppc. Oltre ai consumi ridotti, questo modello è in grado di percorrere più di 100 km a zero emissioni di CO2.

Prova su strada della Audi A5 e-hybrid: l’evoluzione tecnica della media premium - Certo che a volte le case si complicano la vita: se avessero continuato a chiamarla A4 probabilmente il lavoro del marketing e delle vendite Audi sarebbe stato molto semplificato ma… le logiche del branding a volte guidano scelte difficili.

Nuova Audi Q5 e?hybrid: il SUV versatile con lunga autonomia elettrica - Ingolstadt/San?José?Chiapa – 11 giugno 2025. Le versioni plug?in hybrid della Q5 (SUV e Sportback) sono disponibili in due livelli di potenza: 220?kW o 270?kW, con un’autonomia fino a 100?km totalmente elettrici.

Audi Q3 e-hybrid, autonomia, prezzi e novitĂ del SUV Plug-in; Audi Q3 e-hybrid: al via gli ordini del Suv plug-in; Audi Q3 e-hybrid 2025: fino a 119 km elettrici e ricarica DC da 50 kW per il nuovo SUV plug-in.

Audi Q3 e-hybrid: al via gli ordini del Suv plug-in - Il design è più muscolare rispetto alla versione precedente, mentre gli interni sono stati compl ... Scrive gazzettadiparma.it

Audi Q3 e-hybrid 2025: fino a 119 km elettrici e ricarica DC da 50 kW per il nuovo SUV plug-in - Tempo di lettura: 3 minuti Il SUV compatto dei Quattro Anelli si rinnova in versione plug- Lo riporta msn.com