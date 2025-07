Nuoto Thomas Ceccon eliminato nei 200 dorso

Thomas Ceccon non ce l'ha fatta: niente semifinale nei 200 dorso ai mondiali di nuoto di Singapore, bene invece Christian Bacico che si è classificato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuoto, Thomas Ceccon eliminato nei 200 dorso

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Nuoto, Thomas Ceccon non gareggia a Merano: imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso - Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l’esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

Nuoto, Thomas Ceccon vittorioso nei 100 dorso a Merano. Tris di Lisa Angiolini - Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto2025 #ThomasCeccon Thomas Ceccon: "Sono un po' stanco e ho nuotato sempre con l'idea di non far fatica…": Non si può che definire bruciante l'eliminazione di Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso ai Mondia

SINGAPORE (ITALPRESS) – Thomas Ceccon medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51″90 il tempo del campione olimpico in carica proprio nei 100 dorso, che termina dietro di 5 centesimi al sudafricano Pieter Coetze (51″85).

