Nuoto Sara Curtis | Ottime sensazioni in acqua nella sessione serale ci si può divertire

Confortante prestazione di Sara Curtis nelle batterie dei 100 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. L’azzurra è riuscita a mettere in vasca una prestazione equilibrata, facendo vedere una nuotata ampia e distesa, senza forzare piĂą di tanto il suo incedere in acqua. Il tempo che è venuto fuori è stato il secondo dell’overall in coabitazione con l’olandese Marrit Steenbergen (53.53), alle spalle solo della principale favorita di questa gara, ovvero l’australiana Molly O’Callaghan (53.40). Curtis, primatista italiana in 53.01 della distanza, ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis: “Ottime sensazioni in acqua, nella sessione serale ci si può divertire”

In questa notizia si parla di: nuoto - sara - curtis - acqua

Pallanuoto femminile, la finale Scudetto sarĂ Orizzonte-SIS Roma. Cosenza e Brizz Nuoto centrano la salvezza - Serata ricca di verdetti nella Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: si decidono in gara-2, infatti, sia le semifinali play-off che le finali play-out.

Nuoto, Alberto Razzetti e Sara Franceschi sugli scudi nel Mare Nostrum a Canet - Finita nell’album dei ricordi l’edizione 2025 del circuito Mare Nostrum di nuoto. Nella piscina di Canet, in Francia, in casa Italia sono arrivati risultati considerevoli.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore! Simone Cerasuolo scrive la storia conquistando i 50 rana: è il primo nuotatore italiano a... Vai su Facebook

Nuoto, Sara Curtis: “Ottime sensazioni in acqua, nella sessione serale ci si può divertire”; Nuoto, Sara Curtis migliora il suo record italiano nei 50 stile libero: L'acqua è il mio elemento; Sara Curtis in tv da Fabio Fazio: Avevo 2 anni e mia madre mi gettava già in acqua.

Nuoto, il programma del 31 luglio dei Mondiali: da Thomas Ceccon a Sara Curtis. Orari e dove vedere in chiaro le gare (tv e streaming) - Giovedì 31 luglio va in scena la quinta giornata dei Mondiali di nuoto a Singapore. Si legge su informazione.it

Mondiali. Curtis avanti con il secondo crono. Tra poco Ceccon - IN AGGIORNAMENTO L'Italnuoto, con ancora negli occhi le emozioni per l'oro di Simone Cerasuolo, riparte dal quinto posto nel medagliere (1- federnuoto.it scrive