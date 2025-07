Nuoto Sara Curtis brillante nelle batterie dei 100 stile libero dei Mondiali 2025 Eliminata Menicucci

Sara Curtis ha iniziato molto bene il proprio cammino nelle batterie dei 100 stile libero femminili, facenti parte del programma dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Impegnata nella ottava heat, la piemontese ha saputo esprimere una nuotata molto ampia e decisamente controllata, in cerca di un equilibrio tra prima e seconda vasca, essendo lei naturalmente più predisposta a forzare il passaggio ai 50 metri. Il 25.32 a metà della prova è stato un buon indicatore e ha permesso alla classe 2006 del Bel Paese di mettere in acqua un ritorno controllato a 28.21, valso il secondo tempo dell’overall in coabitazione con l’olandese Marrit Steenbergen, di 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis brillante nelle batterie dei 100 stile libero dei Mondiali 2025. Eliminata Menicucci

03.02 TUFFI – Trampolino 3m uomini, preliminari: TOCCI Giovanni, SANTORO Matteo NUOTO – Batterie 04.02 100m stile libero donne: MENICUCCI Emma Virginia, CURTIS Sara 04.31 200m dorso uomini: BACICO Christian, CECCON Thomas 1/2 #Singapo Vai su X

