Nuoto Sara Curtis approda nella finale dei 100 stile libero ai Mondiali! Settima la 4×200 sl femminile

Quinta giornata di semifinali e finali alla World Aquatics Championships Arena che va in archivio a Singapore e per l’Italia una giornata non ricca come le altre, per via di alcune controprestazioni inattese. Il riferimento va in particolare all’eliminazione di Thomas Ceccon nei 200 dorso, per una gestione del campione vicentino negativa della batteria. Sara Curtis, da questo punto di vista, ha regalato un sorriso al Bel Paese, diventando la prima nuotatrice della storia tricolore a centrare l’accesso alla finale dei 100 stile libero. La piemontese, però, è uscita dalla vasca visibilmente contrariata, visto il tempo di 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

