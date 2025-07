Nuoto risultati della notte | Sara Curtis convincente nei 100 sl bene Bacico e la 4×200 sl Ceccon fa male i conti nei 200 dorso

Calato il sipario sul quinto giorno di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in corsia nei Mondiali degli sport acquatici 2025. Una mattinata tra luci e ombre in casa Italia in cui, indubbiamente Sara Curtis, per prestazione e personalità , è quella che è piaciuta maggiormente nelle heat dei 100 stile libero. La detentrice del primato italiano di 53.01 ha messo in mostra potenza e facilità di nuotata nella heat, stampando con relativa facilità il crono di 53.53, lo stesso dell’olandese Marrit Steenbergen e il secondo dell’overall alle spalle solo della grande favorita di questa prova, l’australiana Mollie O’Callaghan (53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati della notte: Sara Curtis convincente nei 100 sl, bene Bacico e la 4×200 sl. Ceccon fa male i conti nei 200 dorso

