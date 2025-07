Nuoto l’Italia approda in finale nella 4×200 sl femminile | primo passo verso il futuro

Cartellino timbrato dalle azzurre della 4×200 stile libero femminile nell'ultima batteria della quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella serie unica prevista alla World Aquatics Championships Arena a Singapore, le azzurre sono rientrate nel novero delle migliori otto formazioni, concludendo al settimo posto la prova col crono di 7:57.02. Al lancio Matilde Biagiotti ha stampato il crono di 1:59.39, seguita dalle frazioni lanciate di Anna Chiara Mascolo in 1:58.75, Bianca Nannucci in 1:58.44, la migliore, e da una Sofia Morini in 2:00.44, che si spera in controllo visto il calo piuttosto vistoso soprattutto nell'ultima vasca.

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1 - Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

Mondiali di nuoto 2025, i risultati dell'Italia: Martinenghi argento e Ceccon bronzo - Altre due medaglie per la spedizione azzurra: il lombardo è secondo nei 100 rana, mentre il veneto è terzo nei 50 farfalla.

Mondiali di nuoto 2025, i risultati di oggi dell'Italia: argento per Quadarella e Ceccon - Ancora niente oro per la spedizione azzurra: il veneto, campione in carica, va a 5 centesimi dal successo nei 100 dorso, mentre la romana arriva dietro alla solita Ledecky.