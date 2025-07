Nuoto in tv oggi Mondiali 2025 | orari semifinali e finali 31 luglio programma streaming azzurri in gara

Oggi, giovedì 31 luglio, il Mondiale di nuoto 2025 si appresta a vivere la sua quinta giornata di gare. La World Aquatics Championship Arena di Singapore sarĂ nuovamente lo scenario delle semifinali e finali che si svolgeranno nel pomeriggio italiano. Cinque i nuovi titoli iridati che saranno assegnati in una giornata ricca di eventi. Nuove medaglie in palio e nuove opportunitĂ per l’ Italia che ha chiuso la giornata di ieri con un fantastico oro, il primo della rassegna, conquistato da Simone Cerasuolo nella finale 50 rana maschili. Obiettivo fallito per la staffetta 4Ă—100 mista mixed, che nella finale andata in scena ieri, non è riuscita a salire sul podio, nonostante il miglior tempo nelle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 31 luglio, programma, streaming, azzurri in gara

