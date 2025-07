Nuoto Christian Mantegazza approda in semifinale nei 200 rana ai Mondiali 2025

Semifinale centrata da Christian Mantegazza nei 200 rana maschili, prova valida per i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. L’azzurro, all’esordio in un campionato del mondo, ha provato a mettere da parte la tensione che ci può essere in una competizione come questa e ha centrato l’obiettivo. Con il tempo di 2:11.10 Mantegazza sarĂ nel penultimo atto, sperando magari di andare a migliorare il proprio personale di 2:09.39 che ha siglato nel Trofeo Settecolli a Roma quest’anno. Un miglioramento dettato anche dalla necessitĂ di entrare in finale, nell’eventualitĂ . Il migliore dell’overall è stato il russo Aleksandr Zhigalov in 2:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Christian Mantegazza approda in semifinale nei 200 rana ai Mondiali 2025

In questa notizia si parla di: mantegazza - nuoto - christian - semifinale

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio incanta, Mantegazza cresce! Curtis e Ceccon ok, attesa per Paltrinieri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Dopo le premiazioni sarà il momento della finale B dei 400 stile donne.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon fuori nei 200 dorso! 4Ă—200 donne in finale, avanti Curtis, Mantegazza e Bacico. Finali dalle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.56: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.

Nuoto, Christian Mantegazza approda in semifinale nei 200 rana ai Mondiali 2025; Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 31 luglio, programma, streaming, azzurri in gara; Singapore. Day 3. Batterie. Passano il turno Cerasuolo, Martinenghi, Razzetti e Burdisso..

Nuoto, il programma del 31 luglio dei Mondiali: da Thomas Ceccon a Sara Curtis. Orari e dove vedere in chiaro le gare (tv e streaming) - Giovedì 31 luglio va in scena la quinta giornata dei Mondiali di nuoto a Singapore. Secondo msn.com

Mondiali nuoto, il programma del 31 luglio: da Sara Curtis a Thomas Ceccon. Orari e dove vedere in chiaro le gare (tv e streaming) - Giovedì 31 luglio va in scena la quinta giornata dei Mondiali di nuoto a Singapore. Si legge su msn.com