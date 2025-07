Nuoto Christian Bacico si migliora ma non accede alla finale dei 200 dorso ai Mondiali 2025

Si sono da poco concluse le semifinali dei 200 dorso maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, Christian Bacico, unico italiano presente dopo l'eliminazione nelle batterie di Thomas Ceccon, è sceso in vasca per conquistare l'accesso alla finale in programma domani 1 agosto alle 14.00. Il miglior tempo di entrambi i round è stato siglato dal sudafricano Pieter Coetze, vincitore della sua semifinale con il tempo di 1:54.22. Seconda posizione nell'overall per il francese Yohann Ndoye-Brouard con il crono di 1:54.47. Il transalpino ha anticipato nella seconda semifinale il campione olimpico Hubert Kos.

ITALIANI IN GARA MONDIALE DI NUOTO GIOVEDÌ 31 LUGLIO Ore 13:12 100 sl donne Semifinale: Sara Curtis Ore 14:19 200 rana uomini Semifinale: Cristian Mantegazza Ore 14:37 200 dorso uomini Semifinale: Christian Bacico Ore 14:44 4×200 sl donne Fi Vai su X

