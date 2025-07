Nuoto 4×200 stile libero femminile in finale ai Mondiali 2025 | cartellino timbrato a Singapore

Cartellino timbrato dalle azzurre della 4×200 stile libero femminile nell’ultima batteria della quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella serie unica prevista alla World Aquatics Championships Arena a Singapore, le azzurre sono rientrate nel novero delle migliori otto formazioni, concludendo al settimo posto la prova col crono di 7:57.02. Al lancio Matilde Biagiotti ha stampato il crono di 1:59.39, seguita dalle frazioni lanciate di Anna Chiara Mascolo in 1:58.75, Bianca Nannucci in 1:58.44, la migliore, e da una Sofia Morini in 2:00.44, che si spera in controllo visto il calo piuttosto vistoso soprattutto nell’ultima vasca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, 4×200 stile libero femminile in finale ai Mondiali 2025: cartellino timbrato a Singapore

In questa notizia si parla di: nuoto - stile - libero - femminile

Nuoto: un greco ha battuto (senza controlli anti-doping) il record del mondo dei 50 stile libero - Gli Enhanced Games, le Olimpiadi con il doping, si disputeranno il prossimo anno in quel di Las Vegas: appuntamento a maggio per le gare che vedranno in scena nuotatori, pesisti e atleti.

Nuoto, Katie Ledecky brilla ai Trials Usa: show negli 800 stile libero - La nove volte campionessa olimpica, Katie Ledecky, ha conquistato il terzo tempo più veloce nella storia negli 800 metri stile libero ai Trials americani.

Nuoto, Summer McIntosh batte Titmus e firma il nuovo record mondiale dei 400 stile libero! - Summer McIntosh comincia col botto i Trials canadesi 2025 e demolisce il record mondiale dei 400 metri stile libero con una prestazione straordinaria in finale, candidandosi al ruolo di grande favorita per la medaglia d’oro su questa distanza verso la rassegna iridata in programma a Singapore tra poco meno di due mesi (27 luglio-3 agosto).

DA OASPORT - #Nuoto #ChiaraTarantino #EmmaVirginiaMenicucci Nuoto, la 4×100 sl si migliora fino al record italiano. Sara Curtis: “È solo l’inizio”: L’Italia ha concluso la staffetta 4×100 stile libero femminile in settima posizione, al termine di una… https://oas Vai su X

Prima sessione positiva per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2025 a Singapore! Gli azzurri hanno conquistato tre pass per la finale, accendendo le speranze di medaglia . A brillare è stata soprattutto la 4x100 stile libero maschile, trascinata da un super Carlos D’A Vai su Facebook

Mondiali di nuoto, due ori: Cerasuolo nei 50 rana e Pellacani-Santoro nei tuffi sincro da 3 metri - Cerasuolo: Ho scritto a mio padre. Lui mi ha detto: Vai e vinci (Video); Burdisso-Razzetti in finale nei 200 farfalla; Mondiali Di Singapore: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 4.

Programma dei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore/ Gli appuntamenti di mercoledì 30 luglio - Ecco il programma dei Mondiali di nuoto 2025 per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio con orari, dove vedere e gli azzurri coinvolti ... Come scrive ilsussidiario.net

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e dove vederli in tv: occhi sulla finale 4x100 mista - Ai Mondiali di nuoto a Singapore, l'Italia punta a nuove medaglie medaglie d'oro per Pellacani- Si legge su corriere.it