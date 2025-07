Nuoto 4×200 sl femminile chiude settima la finale dei Mondiali 2025 Australia d’oro davanti agli USA

Chiusura della quinta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore affidata alla 4Ă—200 stile libero femminile. Dopo la serie unica del mattino che ha definito il quadro delle qualificate all’atto conclusivo, l’Italia ha confermato il valore che giĂ era emerso nel corso della batteria. Nella mattinata di Singapore le azzurre avevano chiuso l’heat in settima posizione col tempo di 7:57.02, con una frazione finale di Sofia Morini a 2:00.44 che ha suggerito ai tecnici di cambiare la composizione del quartetto, inserendo in chiusura della 4Ă—200 Emma Virginia Menicucci, maggiormente dedita alla velocitĂ e alle due vasche dello stile libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, 4Ă—200 sl femminile chiude settima la finale dei Mondiali 2025. Australia d’oro davanti agli USA

