Numero maglia David il 30 potrebbe durare poco? Se dovesse partire Vlahovic | il punto sul futuro della maglia numero 9 della Juve

Numero maglia David, ha scelto la 30 per omaggiare il padre: Vlahovic via? Nessun cambio numero previsto. Jonathan David ha ufficialmente iniziato la sua avventura alla Juventus, scegliendo di indossare la maglia numero 30. Una decisione tutt'altro che casuale, come sottolineato da Tuttosport: il numero è stato scelto in onore del compleanno del padre, ricorrenza che il nuovo centravanti bianconero considera particolarmente significativa. Un gesto carico di affetto e simbolismo che ha già colpito i tifosi. Nonostante la maglia numero 9 — attualmente sulle spalle di Dusan Vlahovic — possa presto liberarsi in caso di cessione, al momento non è prevista alcuna modifica per il canadese.

