Now You See Me 3 | Il trailer italiano anticipa il ritorno dei Cavalieri

01 Distribution ha svelato il trailer ufficiale di Now You See Me 3, o come approderà al cinema “ L’illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t “. Il conto alla rovescia che riporterà al cinema i celebri “Cavalieri” del mondo dell’illusionismo è partito, l’uscita del terzo film della saga ( un quarto capitolo è stato già confermato ) è previsto per il 13 novembre 2025. Per l’occasione 01 Distribution ha svelato quest’oggi il nuovo trailer italiano, con tanto di sorpresa di nuovo titolo ufficiale per il mercato cinematografico italiano. L’illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t Altre informazioni sul film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

