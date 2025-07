Nove anni alla guida del porto di Gioia Tauro e dell’Adsp | il saluto di fine mandato del presidente Agostinelli

Giunto al termine del suo incarico, il presidente Andrea Agostinelli, con un lungo messaggio saluta alla Calabria e a tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo dello scalo portuale e dell'ente da lui guidato in questi anni."Al termine di 9 anni e 8 mesi alla guida del porto di Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori - (Adnkronos) – Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori.

Guida TV Sky e NOW 11 - 17 Maggio: Alessandro Borghese 4 Ristoranti 10 Anni, L'Innocenza - GUIDA TV SKY / NOW | 11 - 17 MAGGIO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni.

Travolta e sbattuta sul semaforo, Sara muore a 22 anni: alla guida una guardia giurata - Nel tardo pomeriggio di ieri, un grave incidente ha scosso la quiete di una zona centrale, trasformando un normale attraversamento stradale in una scena drammatica.

Giornata all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di conoscere il porto di Gioia Tauro quella che i ragazzi di Agesci, l’associazione Guide e Scout Cattolici Italiani della Calabria, accompagnati dal referente del Clan di Formazione Fabio Caridi-> https://faceb Vai su X

++ Falciata e uccisa a Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, era di Tempio Pausania ++ L'automobilista, una turista tedesca, non si era accorta di niente: è stata fermata dai testimoni Vai su Facebook

Porto di Gioia Tauro, Autorita’ Portuale: Il saluto del Pres. Andrea Agostinelli; Andrea Agostinelli saluta la Calabria: “Orgoglioso dei risultati raggiunti, anche a Crotone. Lunga vita ai nostri porti”; Guide e scout della Calabria alla scoperta del Porto di Gioia Tauro.

Saluto del presidente Andrea Agostinelli, che conclude il suo mandato alla guida dell’AdSP MTMI - Conoscere Gianluigi Aponte e la famiglia Grimaldi, ma anche Filippo Callipo, è stato un privilegio professionale indimenticabile, e la sinergia con tali operatori di livello mondiale è stato il ... Riporta ilnautilus.it

Banchina porto Gioia Tauro intitolata a borgo espropriato - Cambia nome la banchina del porto di Gioia tauro, oggi indentificata come "banchina di Ponente lato Nord". Scrive ansa.it