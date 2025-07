Novantenne truffata | Mamma aveva già evitato due raggiri telefonici Ecco come ci è cascata

di Laura Valdesi SIENA "Mia madre, nonostante i suoi 90 anni era stata in grado di difendersi da altri due tentativi di truffa, sempre telefonici. Non c’era cascata. E’ ben consapevole dei pericoli e degli stratagemmi usati dai malintenzionati. Intuì velocemente che quanto le dicevano non era vero e che alla cornetta c’era un truffatore. Le raccontava che avevo provocato un incidente, investendo un’anziana che si chiamava Peppina. ’Figurati, disse, in Toscana semmai Beppina’. Li aveva sgamati in modo raffinato questo inverno. In occasione del primo tentato raggiro, poi, aveva capito subito dalla telefonata di cosa si trattava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

