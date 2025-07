Nour e un inferno di botte lungo 25 anni | In silenzio per proteggere i figli Il marito padrone finisce in cella

Milano, 31 luglio 2025 –  9.125 giorni. 1.300 settimane. 300 mesi. Numeri che danno l’idea di quanto possano essere lunghi 25 ann i. Per Nour (nome di fantasia) sono stati lunghissimi. Infiniti. Interminabili. Per un quarto di secolo, la quarantasettenne egiziana è stata costretta a subire i maltrattamenti fisici e psicologici del marito padron e. Sempre in silenzio. M ai una querela. Mai un intervento delle forze dell’ordine, eccezion fatta per la notte di Capodanno 2010, quando fu costretta a chiamare il 112 perchĂ© l’uomo l’aveva chiusa fuori di casa. “L’unica cosa che mi ha frenato a non denunciarlo o a chiedere il divorzio erano proprio i figli, ero preoccupata per loro”, ha raccontato la donna ai carabinieri l’altra sera, quando finalmente ha rotto il muro di silenzio e ha squadernato in cinque pagine choc il calvario che ha attraversato in solitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it