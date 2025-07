Per il primo weekend di agosto Roma propone una delle esperienze culturali più apprezzate dell’estate: le “ Notti Imperiali “. Tour serali che permettono di visitare l’area archeologica dei Fori Imperiali, in un percorso illuminato che parte dal Campidoglio e arriva fino al Colosseo. Iniziativa promossa dalla Sovraintendenza Capitolina, che offre la possibilità di scoprire luoghi simbolo della città eterna in un contesto unico. L’iniziativa durerà fino al 28 settembre 2025. Il percorso. Il tour ha inizio da Piazza del Campidoglio, presso la statua equestre di Marco Aurelio, e prosegue lungo un itinerario che attraversa il Foro di Traiano, il Foro di Cesare(dove sono presenti i resti del tempio di Venere), il Foro di Nerva e Vespasiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notti Imperiali: Roma apre i Fori alla magia delle visite serali