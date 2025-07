Notti bianche a Sant’Orso | Pollaio sotto la finestra

"Mi hanno tolto la pace. Non riesco più a dormire né di giorno né di notte. È un incubo fatto di chicchirichì e schiamazzi continui". A parlare è Vincenzo Padalino, 83 anni, residente in via Germi 4, zona Sant’Orso. È invalido al 100%, malato di cuore, e vive con la moglie, anche lei invalida, affetta da Alzheimer. Da oltre un anno il pensionato denuncia un’incredibile situazione di disturbo: il vicino di casa – o meglio, la vicina – ha trasformato il giardino confinante in un piccolo pollaio domestico. "Non so quanti polli, galline, galli e pulcini abbia – racconta al telefono con voce affaticata – ma sono tanti, troppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

