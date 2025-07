Notte di sangue a Gardone Val Trompia accoltellate due persone | sono in gravi condizioni

Brescia – Numerosi mezzi di soccorso sono intervenuti nella notte tra mercoledì e giovedì nella frazione Inzino del comune di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, a causa di un evento violento in cui sono rimaste gravemente ferite due persone. Al momento non ci sono informazioni precise su cosa sia successo, ma le vittime avevano ferite da arma bianca (cioè da taglio). I soccorsi. Tutto è avvenuto al civico 109 di via Alessandro Volta, un’area piuttosto isolata dove ci sono poche abitazioni, in un condominio a circa un chilometro dal centro della frazione. Le persone coinvolte sono una ragazza di 25 anni, un giovane di 32 anni e una seconda donna di etĂ ignota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte di sangue a Gardone Val Trompia, accoltellate due persone: sono in gravi condizioni

Antonio Rossi: “L’infarto mi ha stravolto la vita, non sono un superuomo (né un latin lover). Quella notte su di giri con Jury Chechi” - MIlano – Da Atlanta a Pechino. Dopo tre medaglie d’oro alle Olimpiadi, nel kayak, Antonio Rossi – con Jury Chechi – ha trionfato alla trasmissione di Sky.

GARDONE V.T. - Nella mattinata di giovedì 17 luglio la Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Valle Trompia è intervenuta nel centro storico a Gardone Val Trompia, a seguito della segnalazione di una lite particolarmente violenta tra un giovane e una sign Vai su Facebook

