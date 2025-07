Notte di Ferragosto | il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle

In occasione della notte di Ferragosto, Sicilia Gaia organizza un’esperienza da non perdere.  Quella di Ferragosto è una notte fatta di energia e leggende, rossa come il fuoco, bianca come la luna, azzurra come l’acqua e verde come la terra.   In questa serata, in cui l’energia dell’estate è al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notte di ferragosto: Etna trekking fino al rifugio Grandi Querce - La notte di Ferragosto abbiamo pensato a un’escursione dal tramonto al chiaro di luna immersi nella natura più autentica dell’Etna nord-orientale: un trekking tra boschi rigogliosi, grotte di scorrimento lavico e una rilassante cena al sacco in uno dei Rifugi piu’ belli dell’Etna, per vivere una.

Ferragosto, notte di controlli: 12 conducenti trovati ubriachi alla guida - Notte di Ferragosto, c'è chi ha alzato un po' troppo il gomito prima di mettersi alla guida e chi non aveva proprio la patente. Secondo ilgazzettino.it