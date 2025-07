Notte Bianca a Termini Imerese | sabato shopping sotto le stelle visite guidate e musica

Concerti, spettacoli dal vivo, animazione per grandi e piccoli, stand gastronomici, negozi aperti fino a tarda notte, mostre e visite guidate. Sabato 2 agosto, dalle ore 18, a Termini Imerese torna la Notte Bianca, evento condiviso e partecipato da tutta la comunitĂ : associazioni culturali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025” - Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda. In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025.

Notte bianca del Liceo Artistico De Nittis Pascali al Castello Svevo di Bari: performances, talk e rappresentazioni teatrali - Nella Notte Europea dei Musei, con il prezioso supporto del Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali di Puglia, il Liceo “De Nittis-Pascali” realizza l’evento “Glossario contemporaneo: (S)CONFINI – Notte bianca del Liceo Artistico e Coreutico” in esito all’omonimo Progetto.

Trasporti, treni straordinari per la Notte bianca di Termini Imerese "Anche per la Notte Bianca di Termini Imerese, come già fatto per altre iniziative di grande richiamo turistico, ci siamo attivati per offrire un'alternativa sicura ed efficiente all'uso dell'auto privata.

