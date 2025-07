Nota che stanno rubando delle bici e blocca i ladri | ristoratore salernitano sventa il furto

Tentato furto di due biciclette in pieno giorno, ieri, nel centro storico di Salerno. Ma i ladri non avevano fatto i conti con la prontezza di Enzo Savani, noto ristoratore della zona che ha bloccato i due malviventi mentre stavano forzando le catene dei mezzi a due ruote, in via Mercanti. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

