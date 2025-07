E lodie e Diletta Leotta sono finite al centro di una polemica dopo la loro recente vacanza a Ibiza. Le due amiche hanno scelto di concludere il loro soggiorno sull’isola spagnola tornando a Milano a bordo di un jet privato. Una decisione che ha scatenato una pioggia di critiche sui social, dove molti utenti hanno puntato il dito contro l’impatto ambientale di questa scelta. Elodie in concerto: i suoi outfit raccontano le sue anime X Leggi anche › Buccia di banana: Diletta Leotta. I suoi scivoloni di stile in 4 look Elodie e Diletta Leotta a Ibiza in jet privato: le critiche. Le immagini che hanno acceso la polemica sono state condivise su TikTok dall’account @prusso1803, che ha documentato l’arrivo delle due amiche all’aeroporto di Milano Linate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Non sono tardate le critiche, per la vacanza deluxe tra amiche. "Incoerenti" rispetto ai valori ambientali che, soprattutto la cantante, ha spesso sostenuto pubblicamente