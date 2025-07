Non solo gol | perché la Juve vuole solo Kolo Muani

I bianconeri sembrano pronti a fare un sacrificio anche in mancanza di cessioni per riportare subito il francese alla corte di Tudor. Da gennaio a giugno ha segnato 10 reti in 22 partite, ma le motivazioni alla base di questa scelta sono molteplici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo gol: perché la Juve vuole solo Kolo Muani

In questa notizia si parla di: juve - vuole - kolo - muani

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - di Redazione JuventusNews24 Del Piero Juve, rivelazione: «Per tornare vuole quel ruolo». Novità sul possibile ritorno della leggenda bianconera.

Calciomercato Juve: Giuntoli vuole consegnarlo a Tudor prima del Mondiale per Club! Retroscena sul grande colpo dell’estate bianconera - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: Giuntoli vuole portarlo a Torino prima del Mondiale per Club! Retroscena sul grande colpo estivo dei bianconeri.

Il Milan stenta a crederci, vuole andare alla Juve: tradimento in piena regola - La Juventus può fare un grosso sgarbo al Milan, che vive un momento difficilissimo e rischia addirittura di restare fuori dalle Coppe Europee: lo scenario che spaventa i rossoneri Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna per 0-1, decisivo il gol di Ndoye che ha mandato in paradiso la squadra.

La Juventus continua a lavorare sulla trattativa per Kolo Muani, forte della volontà del giocatore che vuole solo la Juve nonostante le chiamate dalla Premier. La Juve è disposta anche ad un prestito con obbligo di acquisto, piuttosto che un prestito con dirit Vai su X

La Juve insiste per Kolo Muani: lo riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube Nuovi contatti per provare a sbloccare la situazione con il Psg, che vuole una cessione definitiva Il giocatore ha dato priorità ai bianconeri dopo il prestito degli ultimi mesi Vai su Facebook

Juve, David promette reti e Kolo Muani vicino. La Gazzetta dello Sport : Gol più gol; Kolo Muani più vicino alla Juventus, la nuova offerta al PSG: formula e cifra dell'operazione; Lookman, l'ora della verità . Juve, David più Kolo Muani.

Kolo Muani più vicino alla Juventus, la nuova offerta al PSG: formula e cifra dell'operazione - In particolare, come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juve ha alzato la cifra del prestito iniziale, toccando 10 milioni di euro. msn.com scrive

La Juve rilancia: vuole solo Kolo Muani - Nel nuovo e futuristico centro sportivo di Poissy, poco distante dalla foresta di Marly, Kolo Muani deve sentirsi solo come un albero appena piantato. Scrive msn.com