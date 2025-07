Non si abbassa il portellone camion bloccati sul traghetto giunto a Porto Empedocle

Camion bloccati sul traghetto Las Palmas che, da Lampedusa, è giunto a Porto Empedocle alle 6,30 circa. I mezzi non sono riusciti a scendere subito perché, stando a quanto apprende AgrigentoNotizie, c'è stato un guasto al portellone che non si riusciva ad abbassare. A protestare, postando anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: portellone - camion - bloccati - traghetto

Non si abbassa il portellone, camion bloccati sul traghetto giunto a Porto Empedocle; Un giovedì nero per le vie del mare; Ischia, portellone della nave finisce in mare: caos al porto, aperta un'inchiesta.

Pozzuoli, perde il traghetto per un soffio: portellone riabbassato per ... - APPROFONDIMENTI A quel punto, dopo un rapido scambio tra gli operatori e il comandante, è accaduto l’inaspettato: il portellone del traghetto è stato riabbassato per consentirle l'imbarco. Lo riporta ilmattino.it

Turista perde di un soffio il traghetto a Pozzuoli: l'equipaggio la ... - Turista perde di un soffio il traghetto a Pozzuoli: l'equipaggio la vede e riabbassa il portellone solo per lei La donna, con passo deciso e sguardo determinato, si è avvicinata ai marinai di ... Come scrive ilmessaggero.it