Non sappiamo ancora quando entreranno in vigore i dazi di Trump

I dazi di Donald Trump contro l'Unione europea dovrebbero entrare in vigore domani, venerdì primo agosto. Ma a Bruxelles non si con certezza se questo accadrĂ , non c'è ancora nessuna garanzia. Come non c'è certezza che il presidente statunitense rispetterĂ davvero la parola data. Teoricamente. 🔗 Leggi su Today.it

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una Corte d’Appello federale di Washington ha accolto nella serata italiana la richiesta della Casa Bianca di sospendere temporaneamente la decisione della Corte del Commercio Internazionale che aveva annullato la maggior parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump.

C’è l’accordo Usa-Cina sui dazi: cosa prevede e quando entrerà in vigore - Una tregua momentanea, quella tra Cina e Stati Uniti: Washington e Pechino hanno comunicato la sospensione dei «dazi reciproci punitivi» per i successivi 90 giorni.

Trump rinvia al 9 luglio l'entrata in vigore dei dazi al 50% sulle merci provenienti dall'Ue - Il presidente Usa: "Von der Leyen mi ha chiamato per chiedere un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno per le tariffe commerciali al 50%".

Il presidente Usa ha ribadito che "la scadenza per la Russia per una soluzione al conflitto ucraino è di dieci giorni", altrimenti, gli Stati Uniti imporranno dei dazi secondari. Trump ha aggiunto di non aver avuto alcuna risposta dalla Russia riguardo al suo ultima Vai su Facebook

Dazi, cinque cose che ancora non sappiamo sull'accordo commerciale Ue-Usa; Trump e von der Leyen cercano un accordo sui dazi: cosa sappiamo sui negoziati; Dazi, cosa cambia per auto, energia, farmaci e difesa dopo l’accordo Usa-Ue.

Dazi, cosa sappiamo dell’accordo Ue-Usa in 5 punti - L’accordo prevede un tetto massimo del 15% sui dazi che gli Stati Uniti applicheranno a gran parte delle merci provenienti dall ... Scrive msn.com

Dazi, è l’ultimo giorno. Commissione Ue: “La firma può slittare ma ci aspettiamo tariffe al 15%” - Senza intesa, dall’1 agosto si applicano le barriere sancite dalle lettere di Trump o scritte sulla lavagna colorata nel Liberation day. Segnala msn.com