Non mi sento bene Carlotta il malore alle giostre poi la tragedia | morta a 12 anni

Una tragedia ha colpito una famiglia e una comunitĂ intera nel cuore dell’estate, durante una serata che avrebbe dovuto essere di festa. Una bambina ha perso la vita nella notte tra il 26 e il 27 luglio, dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava insieme ai suoi genitori ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, per la festa patronale. Era alle giostre quando i primi dolori hanno fatto irruzione nella sua giovane vita, segnando l’inizio di un calvario che si sarebbe concluso poche ore dopo con il peggiore degli epiloghi. Portata d’urgenza all’ospedale di Soverato, la piccola ha ricevuto le prime cure, ma le sue condizioni hanno spinto i medici a predisporre un trasferimento verso Catanzaro, dove sarebbero stati disponibili strumenti e specialisti adeguati per un approfondimento diagnostico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Malore improvviso alle giostre, il dramma in Italia a soli 14 anni: corsa disperata in ospedale - Una ragazzina di 14 anni è stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava all’interno del parco divertimenti di Mirabilandia, e ora si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il malore alle giostre al rientro dalle vacanze: Carlotta muore a 12 anni dopo aver aspettato l'ambulanza per due ore - Carlotta La Croce, 12enne di Amaroni (provincia di Catanzaro) è morta nella serata di sabato 26 luglio dopo aver aspettato l'ambulanza che doveva trasferirla dall'ospedale di Soverato a quello di Catanzaro per circa due ore.

Carlotta La Croce morta a 12 anni dopo aver atteso l'ambulanza per ore: il malore alle giostre e i sintomi. «Decesso per dissecazione aortica» - Carlotta La Croce è morta nella notte tra il 26 e il 27 luglio. Sabato si trovava ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, dove si godeva la festa patronale insieme alla sua famiglia.

Muore a 12 anni dopo il malore accusato alle giostre: Carlotta ha aspettato un’ambulanza per due ore I genitori della giovane hanno presentato una denuncia formale e la Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ig Vai su Facebook

