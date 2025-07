non da sue notizie ormai da 10 giorni ricerche in tutto il lazio per la 19enne koli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una ragazza di 19 anni, Koli, è scomparsa da Frosinone da 10 giorni. La giovane, arrivata dal Bangladesh da appena tre mesi, si è allontanata da casa dopo una discussione con i familiari, senza fare ritorno. A denunciare la sua scomparsa è stato il padre, che gestisce un’attività commerciale in città. L’appello di “Chi l’ha visto?”. La trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che si occupa di persone scomparse, ha lanciato un appello per rintracciare la giovane. Secondo quanto riportato, Koli ha con sé i suoi documenti e il telefono, che però risulta spento. Oltre al telefono, la ragazza possiede anche un tablet e una carta di credito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

