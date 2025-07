Non ce l’ha fatta Gabriele stroncato a 27 anni da un male incurabile Tre comunità in lutto Domani i funerali nella collegiata di San Nicola a Guarcino

Tre comunità in lutto per la tragica scomparsa di Gabriele Antonucci, un giovane di 27 anni che ha perso la sua lunga battaglia contro una malattia. La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità di Guarcino, Vico nel Lazio e Alatri, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. I funerali e il lutto cittadino. I funerali di Gabriele si terranno domani, 1 agosto, alle ore 11:00 nella collegiata di San Nicola a Guarcino. Il sindaco di Vico nel Lazio, Stefano Pelloni, ha proclamato una giornata di lutto cittadino per onorare la memoria del giovane, che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi l'ha incontrato.

In questa notizia si parla di: gabriele - anni - comunità - lutto

