NoiPA stipendio docenti e ATA | online gli importi netti di agosto

L’importo netto dello stipendio di agosto 2025 per docenti e personale ATA è visibile su NoIPA. La somma, per chi ha un contratto in scadenza al 31 agosto, è in linea con la mensilità precedente, ma si registra l’assenza dei compensi per gli incarichi aggiuntivi, con forti proteste da parte dei sindacati. Visibilità dell’importo netto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

