Tempo di lettura: < 1 minuto Con il Decreto Dirigenziale n. 452 del 29 luglio 2025, la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie definitive dell’Avviso Pubblico per la Pianificazione di Protezione Civile a scala comunale, intercomunale e provinciale. Nocera Inferiore è ufficialmente tra i Comuni ammessi al contributo regionale per € 71.000,00, un risultato importante che consentirà di pianificare in modo ancora più efficace le misure di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio. Si tratta di un risultato strategico per la sicurezza della comunità e per la capacità di prevenzione e risposta del nostro territorio alle emergenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, Protezione Civile: finanziati dalla Regione Campania 71mila euro

