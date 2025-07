No Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Dopo un po’ di attesa, anche la Milano Fashion Week ha il suo calendario per la stagione PrimaveraEstate 2026. Come da programma, pur trattandosi della settimana dedicata alla moda femminile, non mancano le collezioni co-ed, così come i debutti e i colpi di scena. Partiamo dalle certezze, come quelle costituite da Diesel, Fendi, Etro, Sunnei, Ferragamo, MM6 Maison Margiela e Ferrari, che si confermano come presenze più o meno fisse del calendario. Assente Marni, che dopo il cambio di direzione creativa tornerà in passerella a febbraio del prossimo anno. Dopo che Versace ha scelto di non presentare la prima collezione di Dario Vitale con una sfilata, ma con «un evento intimo», la lista dei debutti in calendario prevede quelli di Simone Bellotti da Jil Sander e di Louise Trotter da Bottega Veneta il 24 e il 27 settembre, ma abbiamo un parziale colpo di scena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

In questa notizia si parla di: milano - fashion - week - gucci

Successo per la 20° edizione della Fashion Art And More a Milano - Si è tenuta con grande successo, lunedì 23 giugno, la 20ª edizione di Fashion Art and More – International Luxury Event, ideata e curata da Sabrina Spinelli, fondatrice di Wellness for You Fashion.

Milano Fashion Week Uomo giugno 2025: date, brand e calendario ufficiale - Dal 20 al 24 giugno la capitale della moda ospita 80 appuntamenti imperdibili in occasione della Milano Fashion Week Uomo 2025: ecco cosa aspettarsi Indice.

Moda, torna a Milano la Fashion week maschile - AGI - Dal 20 al 24 giugno, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, torna la moda uomo a Milano con un calendario di 79 appuntamenti, di cui 20 sfilate, 15 fisiche e 5 digitali, 40 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento e 16 altri eventi.

Demna debutta con Gucci alla Milano fashion week di settembre; Milano fashion week di settembre al via il 23 con 55 sfilate fisiche; Milano Fashion Week, il calendario provvisorio della Spring Summer 2026: c’è anche Gucci by Demna Gvasalia.

Milano Fashion Week, Jannik Sinner seduto accanto ad Anna Wintour: la ... - E tra gli ospiti illustri della Milano Fashion Week 2025 non poteva mancare Jannik Sinner, che da tempo ha un legame con Gucci, marchio di cui è ambassador. Scrive dilei.it

Milano fashion week di settembre al via il 23 con 55 sfilate fisiche - Camera della moda ha svelato oggi il calendario provvisorio delle sfilate, in agenda a Milano dal 23 al 29 settembre. fashionunited.it scrive