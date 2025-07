Nkunku Inter scartato definitivamente il piano B | Marotta punta tutto su Lookman il motivo

Nkunku Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell’attaccante francese. Tutti i dettagli. In casa Inter si respira aria di scelte chiare e nette. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un dettaglio che dice molto delle intenzioni del club nerazzurro: gli agenti di Christopher Nkunku hanno offerto il giocatore all’Inter, ma la dirigenza milanese ha detto no. Un rifiuto che pesa, soprattutto se si considera che per l’attaccante francese bastavano 40 milioni di euro, una cifra anche inferiore rispetto a quella proposta all’Atalanta per Lookman. La decisione dell’Inter di non affondare per Nkunku, talento di livello assoluto e profilo giĂ affermato a livello internazionale al Chelsea, va letta in un’ottica precisa: il club vuole solo Ademola Lookman, e su di lui ha concentrato ogni sforzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, scartato definitivamente il piano B: Marotta punta tutto su Lookman, il motivo

