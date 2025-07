Nikolai di Danimarca conte innamorato | le foto nel sud della Francia con la sua bella

Anche se ormai ha messo radici in Australia, Nikolai di Monpezat, in estate, non rinuncia al caldo sole del sud della Francia. L’ex principe, oggi “solo” conte – è stata la nonna, la regina Margherita, a privare lui e i suoi fratelli del titolo poco prima di abdicare in favore del figlio Frederik – si sta godendo qualche giorno di relax nella residenza di famiglia di proprietĂ del nonno paterno, Henri de Laborde de Monpezat, di origini francesi. Nikolai di Monpezat nel sud della Francia. Ed è proprio il figlio del principe Joachim a raccontare, su Instagram, le sue vacanze. Lo ha fatto con alcuni post e svariate immagini in cui descrive la sua quotidianitĂ nella residenza all’estero della royal family danese. 🔗 Leggi su Amica.it

