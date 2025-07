Niente supermercati vicino ai centri storici la modifica alla legge al vaglio del consiglio comunale

La giunta comunale ha approvato la delibera di proposta al consiglio di modifica al piano comunale del commercio. La novità introdotta è l'estensione a un chilometro, limite massimo consentito, della fascia di tutela dei centri storici urbani. La delibera sarà portata all’esame della commissione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - centri - storici - modifica

Centri estivi per i minori, online l'avviso per l'iscrizione al catalogo comunale - È disponibile sul portale del Comune l’avviso per la manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo comunale dei 'Centri Estivi della Città di Bari - Annualità 2025'.

Centri estivi per i minori, online l'avviso per l'iscrizione al catalogo comunale - È disponibile sul portale del Comune l’avviso per la manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo comunale dei 'Centri Estivi della Città di Bari - Annualità 2025'.

Centri estivi per minori, online il Catalogo comunale di Bari - Nell'elenco sono state inserite 52 diverse realtà , tra associazioni, circoli sportivi, parrocchie, comitati e cooperative.

Il Presidente Matteo Demartis ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 30 luglio 2025, alle ore 18:30, presso l'Aula Consiliare in Piazza Municipio per esaminare il segu Vai su Facebook

Niente supermercati vicino ai centri storici, la modifica alla legge al vaglio del consiglio comunale; Da nuova giunta comunale genovese modifiche al piano del commercio.; Genova, più tutela per i negozi di vicinato: stop ai grandi insediamenti fino a 1 km dai centri storici.