Niente noleggio con conducente Il Comune vince davanti al Tar

Il Tar ha respinto con ordinanza la richiesta di sospensiva del provvedimento di revoca dell’autorizzazione per il noleggio con conducente emesso dal Comune il 30 aprile scorso, presentata da ’Ciao Italy Tours’ di Davide Sarracino, rappresentato dagli avvocati Angelita Paciscopi e Stefano Della Nina. Per il Tar dopo aver ascoltato gli avvocati di parte e la relatrice nella camera di consiglio "le questioni fattuali e giuridiche che costituiscono oggetto della causa abbisognano dell’approfondimento che è proprio della fase di merito. Il provvedimento impugnato, nelle more della decisione della causa, non appare idoneo ad arrecare alla parte ricorrente un pregiudizio che possa definirsi grave e irreparabile, rilevato il considerevole volume d’affari dell’impresa e la pluralità delle licenze gestite dal ricorrente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente noleggio con conducente. Il Comune vince davanti al Tar

