Niente doppio senso unico alternato in viale Pindaro per i lavori Aca | sarà solo ristretta la carreggiata

Non ci sarĂ il senso unico alternato in viale Pindaro, ma solo il restringimento della carreggiata con però il divieto di sosta su ambo i lati che rimarrĂ così come previsto. Questo quanto deciso nell’ambito dei lavori Aca per la realizzazione del lotto 3 dell’Acquedotto giardino i cui lavori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: lavori - senso - unico - alternato

Lavori sulla Strada dei Laghi di Lesina e Varano: limite di velocità e senso unico alternato per 60 chilometri - Partiranno a breve i lavori di pavimentazione stradale della Strada Statale 693 "dei Laghi di Lesina e Varano" - 1°Stralcio.

Lavori sulla Strada dei Laghi di Lesina e Varano: limite di velocità e senso unico alternato nei primi 60 chilometri - Partiranno a breve i lavori di pavimentazione stradale della Strada Statale 693 "dei Laghi di Lesina e Varano" - 1°Stralcio.

Lavori di pavimentazione al sovrappasso della A13, c'è il senso unico alternato - Cantieri in città . Saranno eseguiti nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento pavimentazione stradale in via Cesare Diana, nel tratto dal sovrappasso dell'autostrada A13 in direzione via Primo Levi, per uno sviluppo di circa 700 metri.

Dal 26 luglio senso unico alternato al km 2 200 della SP 37 strada per Galliano in seno a lavori urgenti di messa in sicurezza Vai su Facebook

Niente doppio senso unico alternato in viale Pindaro per i lavori Aca: sarà solo ristretta la carreggiata; Val di Cembra, al via i lavori al Ponte dell’Amicizia: prima senso unico alternato, poi la chiusura; Lavori lungo via Nova. Senso unico alternato. Il rebus della viabilità .

Lavori lungo via Nova. Senso unico alternato. Il rebus della viabilità - Installato da lunedì il semaforo che regola la circolazione nella strada. Segnala msn.com

Gairo, riaperta la Statale 198: traffico a senso unico alternato fino a Ferragosto - Riapre, seppur parzialmente, al traffico la strada statale 198 “di Seui e Lanusei”, nel tratto interessato dai lavori di manutenzione nel territorio comunale di Gairo, in Ogliastra. Secondo msn.com