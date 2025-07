Nicola Fratoianni Si | Bene il M5s su Matteo Ricci Ottima notizia avanti tutti insieme

ROMA – Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ritiene positivo che Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle abbiano deciso di rinnovare la fiducia a Matteo Ricci e proseguire assieme le elezioni regionali marchigiane, il cui voto è previsto per il 28 e 29 settembre. "Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Elezioni, dalle iniziative pro Palestina al sostegno a Barattoni (Pd): in città arriva Nicola Fratoianni - Arriva a Ravenna giovedì Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana, per portare il suo sostegno alla candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna.

Perugia. Iniziativa pubblica con Nicola Fratoianni a Piccione per raccontare la missione in Palestina - Si terrà domenica 25 maggio a partire dalle ore 15:30, presso l’Associazione Bocciofila / Circolo Arci di Piccione (Via Eugubina, Perugia), l’iniziativa pubblica dal titolo “Occhi in Palestina: voci, diritti, resistenza”.

Alleanza Verdi Sinistra, campagna referendum: a Caserta il segretario nazionale Nicola Fratoianni - Tempo di lettura: < 1 minuto Domani giovedì 5 giugno alle ore 17:00 presso il circolo Arci Galileo in via San Carlo 128, Alleanza Verdi e Sinistra promuove un’iniziativa pubblica nell’ambito della campagna referendaria per i cinque sì ai quesiti su lavoro e cittadinanza dei prossimi 8 e 9 giugno.

Marche: Bonelli e Fratoianni domani ad Ancona, 'con Ricci per cambiamento profondo' - Domani venerdì 1 agosto 2025 alle ore 15, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno ad Ancona, presso la Galleria Dorica (sede elettorale di Matteo Ricci), per la presenta ... Da lanuovasardegna.it

