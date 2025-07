Nico Gonzalez Juve | dalla possibile permanenza all’interesse di Inter Atalanta e di questo nuovo campionato! Il punto sul futuro dell’argentino

Nico Gonzalez Juve: dalla possibile permanenza all’interesse di alcune squadre. Cosa filtra sul futuro dell’argentino. Il futuro di Nico Gonzalez resta ancora da definire. L’esterno offensivo argentino, arrivato alla Juventus dalla Fiorentina per una cifra importante, non ha convinto durante la sua prima stagione in bianconero. Come riportato da Tuttosport, il club ha deciso di metterlo sul mercato, ma non farĂ sconti: per lasciarlo partire serviranno almeno 30 milioni di euro. La valutazione fissata da Damien Comolli è chiara e al momento frena le possibili trattative. L’ Inter e l’ Atalanta sono i club italiani che hanno manifestato maggiore interesse, ma nessuno ha ancora presentato un’offerta ufficiale che si avvicini alle richieste della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

