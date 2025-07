Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Nico Gonzalez è in attesa. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, di trovare spazio e continuità, ma soprattutto di ritrovare quel talento che in molti avevano intravisto ai tempi della Fiorentina. Secondo Tuttosport, l’attaccante argentino sarebbe ormai in uscita dalla Juventus. Una destinazione all’estero – come l’interesse concreto dell’ Al Ahli in Arabia Saudita – è una possibilità concreta, ma non è la sola. In Serie A, infatti, si sono mosse anche Inter e Atalanta, club che avrebbero sondato la situazione per capire se ci siano margini per intavolare una trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Gonzalez Inter, arriva il sì dell’argentino: la trattativa con la Juve può entrare nel vivo, è l’alternativa a Lookman