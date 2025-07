NHLTV arriva su DAZN | accordo globale pluriennale per portare tutta la NHL in diretta e on demand

La National Hockey League (NHL) e DAZN, leader globale nell’intrattenimento sportivo, annunciano una partnership strategica pluriennale che vedrĂ DAZN diventare la casa esclusiva di NHL.TV in quasi 200 Paesi. NHL.TV, punto di riferimento per la copertura in diretta e on demand di tutte le partite della NHL* (inclusi i playoff e la finale della Stanley Cup), sarĂ integrato nella piattaforma a part. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - NHL.TV arriva su DAZN: accordo globale pluriennale per portare tutta la NHL in diretta e on demand

In questa notizia si parla di: dazn - globale - pluriennale - diretta

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, #DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi multisport grazie all'integrazione nella piattaforma di tutti i contenuti extra trasmessi in diretta nell'ambito dell'offerta digitale di Eurosport: oltre ai canali Eurosport 1 e Eurospo

DAZN e Warner Bros. Discovery, nuova offerta multisport e canali intrattenimento integrati in piattaforma Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. DAZN, leader mondiale nell'intrattenimento

