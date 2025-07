Nexi nel 1H 2025 ricavi a €1,71 mld +3,4% e utile a € 328,5 mln +8,5; Bertoluzzo | Crescita resiliente e ritorni solidi per gli azionisti

La società conferma per il 2025 una crescita dei ricavi low-to-mid-single digit e un EBITDA margin in espansione di almeno 50 punti base, con una generazione di cassa superiore a 800 milioni di euro Nexi, nel 1H 2025 ricavi a €1,71 mld (+3,4%) e utile a € 328,5 mln (+8,5); Bertoluzzo: "Cresci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nexi, nel 1H 2025 ricavi a €1,71 mld (+3,4%) e utile a € 328,5 mln (+8,5); Bertoluzzo: "Crescita resiliente e ritorni solidi per gli azionisti"

In questa notizia si parla di: ricavi - nexi - utile - bertoluzzo

Nexi, nel 1Q 2025 ricavi a €810,2 mln (+3,7%), EBITDA a €386,9 mln (+7,1%) ed EBITDA Margin pari a 149 punti base - € 600 milioni di ritorno totale di capitale agli Azionisti, +20% a/a, di cui € 300 milioni come distribuzione dividendi, in pagamento il 21 maggio 2025, e € 300 milioni come programma di riacquisto azioni proprie; inizio del programma è previsto per il 21 maggio 2025 Nexi,ha chiuso il primo t

Nexi, i risultati del primo trimestre 2025: prosegue la crescita di ricavi e margini - Il consiglio di amministrazione di Nexi ha approvato i risultati finanziari del primo trimestre 2025.

Nexi: nel 2024 utile a 731 milioni, stacca la prima cedola. Bertoluzzo: aumenteremo dividendo nel tempo; Nexi, profitti a 731 milioni e primo dividendo ai soci; Come vanno i conti di Nexi.

Nexi conferma guidance 2025 dopo primo semestre in crescita - Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che nel primo semestre del 2025 i ricavi di Gruppo si sono attestati a 1. Riporta finanza.repubblica.it

Nexi: +3,4% ricavi I sem a 1,71 mld, +8,5% utile netto a 328,5 mln (RCO) - Ebitda a 869 mln, confermata la guidance 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com