Nessuno stop alle donazioni di sangue per il West Nile Virus | Test Nat garanzia di sicurezza

Nessuno stop alle donazioni di sangue per il West Nile Virus. L'Avis comunale di Forlì ricorda come in EmiliaRomagna da diversi anni, in occasione della stagione estiva, esegue su tutte le unitĂ raccolte un test Nat per individuare eventuale presenza del virus. Inoltre dal 2025 il test ricerca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

West Nile, test per il virus o stop alla donazione di sangue anche nel Padovano - C'è anche Padova tra le 31 province italiane in cui il Centro Nazionale Sangue, nell'ambito delle misure preventive contro il virus West Nile, ha stabilito restrizioni nella donazione del sangue.

