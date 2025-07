Neonata salvata al Bambino Gesù asportato tumore da 800 grammi

Un tumore dal peso di 800 grammi è stato asportato subito dopo la nascita in una bambina nata prematura alla trentesima settimana di gestazione. L'intervento è stato eseguito nelle scorse settimana all' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La bambina ora è in buone condizioni di salute e sta per essere dimessa. La massa rimossa, un teratoma sacro-coccigeo, è una rara neoplasia che si sviluppa nella parte terminale della colonna vertebrale. Pur essendo solitamente benigna, può comportare gravi complicanze per il feto. Nel caso della bambina, la massa è andata incontro a una rapida crescita che ha indotto gli specialisti a eseguire un doppio intervento chirurgico: alla 28° settimana di gestazione, all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli un'equipe coordinata dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha effettuato un intervento intrauterino mininvasivo che ha permesso di rallentare la crescita della neoplasia, attraverso la coagulazione, tramite laser, dei vasi sanguigni che apportavano nutrienti al tumore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Neonata salvata al Bambino Gesù, asportato tumore da 800 grammi

In questa notizia si parla di: bambino - gesù - asportato - tumore

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati « La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù».

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - (Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo […] L'articolo Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù proviene da Webmagazine24.

14 maggio: la Madonna della Comparsa appare con Gesù Bambino ferito, fa una richiesta ben precisa - Tra le montagne del Trentino la Madonna della Comparsa appare con il Bambino Gesù in braccio ferito e sanguinante e fa una richiesta precisa alla giovanissima veggente.

Tumore al colon «scoperto quando era troppo tardi: quei sintomi che non avrei mai dovuto ignorare» Vai su Facebook

Neonata salvata al Bambino Gesù, asportato tumore da 800 grammi; Salvata a Roma una neonata con un tumore da 800 grammi; Rimosso un tumore del rene grande fino al cuore.