Neonata di 4 mesi morta improvvisamente Ieri i funerali a Coviolo

Si è fermato troppo presto, all’improvviso, il cuore della piccola che si è spenta ad appena quattro mesi. È morta nel sonno, nella sua culla, dopo una poppata e un riposino. Un evento drammatico quello successo nel centro di Ferrara, che ha lasciato senza parole mamma e papà , di origine straniera, travolti da un dolore impossibile da esprimere. La famiglia viveva a Reggio e aveva da poco deciso di trasferirsi. Una tragedia che si è consumata martedì 15 luglio, tra le mura della nuova casa nel centro storico di Ferrara. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la mamma della piccola. La donna l’aveva appena allattata, poi l’aveva adagiata nella sua culla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonata di 4 mesi morta improvvisamente. Ieri i funerali a Coviolo

