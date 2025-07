Non so se conoscete Neon Abyss, roguelite partorito dai ragazzi di Veewo Games che nel suo periodo di uscita – il nefasto 2020 – ha raccolto interessanti consensi nel mondo, tanto da farlo diventare uno dei titoli più chiacchierati di quel periodo. Non si è mai trattato di un fenomeno trasportato da un entusiasmo creato a tavolino, questo perché effettivamente Neon Abyss, già al lancio, era un gioco con una struttura e grammatica di gioco estremamente forte. Il tempo, gli aggiornamenti e il supporto nel tempo ha resto Neon Abyss una solida realtà nel panorama, aiutato da una velocità di esecuzione e un utilizzo della palette cromatica che lo ha distinto dalla massa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Neon Abyss 2, un sequel che già esiste