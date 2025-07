Nell’ombelico di un pianeta selvaggio

Guidelli Scrollatevi di dosso ogni stereotipata idea di cammini e simili sciapate da mistici dell’ultim’ora. E segnatevi questa: Macera della Morte, cima dei monti della Laga. Tremenda come nel nome, è l’ombelico di un selvaggio pianeta, al centro d’Italia, che rifugge ogni modaiolo concetto di montagna ma che, al contrario, ne esalta l’essenza, d’estate e d’inverno, con o senza sci e pelli. Questo gigante dall’ingannevole volto mansueto giace irraggiungibile, se non con una marcia lunga e impegnativa, sopra Arquata del Tronto. In auto si arriva da Ascoli, via Salaria. Da Passo Il Chino, il sentiero attraversa svolte su pratoni, boschi fitti e remoti, e poi una cresta che sorvola ricami di montagne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

