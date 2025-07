Nel lido dei vip in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per i drink nelle buste dei rifiuti | sequestrati 36 kg di cibo

Multa di circa 20mila euro per il ristorante di un lido di Massa Lubrense. Denunciata la titolare. I controlli di carabinieri, Nas, Nil e elicotteristi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel lido in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per fare drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo - Multa di circa 20mila euro per il ristorante di un lido di Massa Lubrense. Denunciata la titolare. I controlli di carabinieri, Nas, Nil e elicotteristi.

